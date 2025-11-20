Посты в соцсетях довели россиянина до колонии

В Челябинской области суд приговорил к шести годам колонии общего режима 42-летнего местного жителя за посты с призывами к совершению терактов. Об этом пишет ТАСС.
Мужчину признали виновным по статьям 205.2 и 280 УК РФ.
По версии следствия, осужденный — сторонник проукраинской идеологии. Он стал добавлять в интернет материалы с призывами к проведению террористических атак и пропагандировать это.
