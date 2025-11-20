Силовые структуры
Посты в соцсетях довели россиянина до колонии

В Челябинской области суд приговорил к 6 годам мужчину за посты
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил к шести годам колонии общего режима 42-летнего местного жителя за посты с призывами к совершению терактов. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 205.2 и 280 УК РФ.

По версии следствия, осужденный — сторонник проукраинской идеологии. Он стал добавлять в интернет материалы с призывами к проведению террористических атак и пропагандировать это.

Ранее в Алтайском крае суд приговорил к 16 годам колонии общего режима 42-летнюю местную жительницу, которая перевела на чужой банковский счет 360 тысяч рублей.

