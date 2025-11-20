Забота о себе
17:28, 20 ноября 2025Забота о себе

Опровергнуты два распространенных мифа о гастрите

Гастроэнтеролог Сухарева: К гастриту приводят алкогольные напитки и никотин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева опровергла два распространенных мифа о гастрите. Публикацию на эту тему она сделала в своем Telegram-канале.

Так, по словам Сухаревой, при гастрите не бывает болей в животе, причем даже при эрозивной его форме. Дело в том, что в слизистой оболочке желудка отсутствуют болевые рецепторы. При этом язва действительно может вызывать неприятные ощущения, уточнила доктор.

Вторым мифом врач назвала утверждение о том, что определенная еда может провоцировать гастрит. «Это невозможно, поэтому ограничивать клетчатку просто вредно, а столы по Певзнеру уже давно упразднены и не рекомендованы к назначению», — написала специалистка. Она добавила, что слизистую оболочку желудка в действительности повреждают алкогольные напитки, никотин, некоторые медикаменты и хеликобактерная инфекция.

Ранее гастроэнтеролог Уилл Бульсевич рассказал о главных причинах запоров. Он считает, что такая проблема часто возникает у людей, которые едят мало клетчатки.

    Все новости