Оценены шансы Овечкина забить 30 шайб в сезоне НХЛ

Букмекеры оценили шанс Овечкина забить 30 шайб в сезоне НХЛ с коэффициентом 1.75
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского капитана и нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить 30 шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за сезон. Об этом сообщает Sports.

Букмекеры оценили возможность хоккеиста достичь этой отметки с коэффициентом 1.75. Шансы капитана столичной команды забросить 40 и более шайб оцениваются с коэффициентом 7.80.

За всю карьеру Овечкину не удавалось оформить подобное достижение лишь один в раз в сезоне 2020/21. Тогда хоккеист отличился всего 24 раза.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

