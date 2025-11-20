Спорт
06:58, 20 ноября 2025

Овечкин повторил рекорд 50-летней давности

Овечкин повторил рекорд по числу голов на одном стадионе с учетом плей-офф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил исторический рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов на одном стадионе с учетом плей-офф. Об этом сообщает «Чемпионат».

В матче против «Эдмонтон Ойлерс» он забил 480-ю шайбу на домашней для «‎Вашингтона»‎ арене «‎Кэпитал Уан»‎. У обладателя рекорда Горди Хоу — 480 шайб на «‎Детройт Олимпии»‎. Этот показатель никто не мог побить с 1970-х годов.

18 ноября Овечкин установил новый рекорд НХЛ по заброшенным шайбам на одной арене. Он забил 442-й гол в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». У прошлого обладателя рекорда — того же Горди Хоу — 441 гол.

