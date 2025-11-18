Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Овечкин превзошел Хоу и установил новый рекорд НХЛ по голам на одной арене

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам на одной арене. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеист забил 442-й гол на домашней арене «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». Российский нападающий превзошел достижение легендарного Горди Хоу, который забил 441 гол во дворце «Детройт-Олимпиа».

Ранее 18 ноября «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. В составе победителей помимо Овечкина отличился Мэтт Рой.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу подряд, прервав четырехматчевую успешную серию «Лос-Анджелеса».