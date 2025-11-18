Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить в матче НХЛ

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» благодаря шайбе Овечкина

Шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» помогла столичному клубу обыграть «Лос-Анджелес» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в столице США и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона». В составе победителей помимо Овечкина отличился Мэтт Рой. Гол престижа забросил Анже Копитар.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу подряд, прервав четырехматчевую успешную серию «Лос-Анджелеса».

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Нью-Джерси Дэвилс». Эта шайба стала для россиянина пятой в сезоне.