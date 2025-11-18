Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:06, 18 ноября 2025Спорт

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить в матче НХЛ

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» благодаря шайбе Овечкина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Geoff Burke / IMAGN IMAGES / Reuters

Шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» помогла столичному клубу обыграть «Лос-Анджелес» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в столице США и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона». В составе победителей помимо Овечкина отличился Мэтт Рой. Гол престижа забросил Анже Копитар.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу подряд, прервав четырехматчевую успешную серию «Лос-Анджелеса».

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Нью-Джерси Дэвилс». Эта шайба стала для россиянина пятой в сезоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости