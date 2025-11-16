Спорт
10:13, 16 ноября 2025

Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ
Фото: Reinhold Matay-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в дрмашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 16 ноября. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, в овертайме отличиться никому не удалось, а в серии буллитов сильнее были гости.

Овечкин отличился в середине третьего периода. Россиянин успешно сыграл перед воротами соперника, переправив шайбу в сетку. Благодаря его голу «Вашингтон» сравнял счет.

Шайба стала для Овечкина пятой в нынешнем сезоне и 902-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешней «регулярке» он также отметился девятью результативными передачами.

