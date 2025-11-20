Интернет и СМИ
Парень выгнал девушку из квартиры после одного разговора с ее матерью

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Bcneil рассказал о том, как выгнал собственную девушку из дома после трех лет отношений. По его словам, все произошло, когда его избранница заявила, что собирается навестить живущую в часе езды от них семью, но не пригласила его с собой.

«Итак, она уехала днем на моей же машине. Около 10 вечера мне пришло сообщение, что она выпила несколько бокалов вина с мамой и собирается переночевать там. На следующее утро, около 10, ее все еще не было дома. Она не отвечала на мои звонки и не читала сообщения. Тогда я позвонил ее маме, которая сказала, что дочь ее накануне не навещала и никакого семейного ужина и в помине не было», — написал автор.

Около полудня девушка наконец позвонила в квартиру снизу с помощью домофона, хотя у нее были свои ключи. Поднявшись, она сразу призналась, что потеряла не только их, но и ключ от машины. Где сам автомобиль, она также не знала.

«Выяснилось, что она ходила в ночной клуб с подругой. Там они встретили компанию из трех парней и решили поехать к ним домой. Моя девушка была пьяна, а потому позволила сесть за руль моей машину одному из своих новых знакомых. По прибытии они припарковались в неположенном месте, из-за чего автомобиль эвакуировали», — написал парень.

Девушка поклялась, что не занималась сексом с кем-либо из парней, но это делала ее подруга. При этом все ключи остались у одного из ее новых знакомых хотя она понятия не имела, как найти его и кто он вообще такой. Свою ложь касательно семейного ужина она объяснила тем, что ее избранник не любит ночные клубы. После этого автор заставил ее собрать вещи и расстался с ней.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. Автор призналась, что решила расстаться с парнем после физического насилия.

