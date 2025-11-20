Похитивший нянь серийный маньяк объяснил сыну пропажу матери

Mash: Богородский маньяк пообещал 9-летнему сыну вернуть его мать

Похитивший двух нянь серийный маньяк из Богородского объяснил своему девятилетнему сыну пропажу матери. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, видео было снято спустя несколько дней после того, как мужчина объявил в социальных сетях о пропаже своей жены.

На видео показано, как мальчик едет за рулем автомобиля, а его отец рассказывает, что они вернулись в Сибирь и сын везет его за пивом. «Мать у нас отобрали», — сказал он. «Ничего. Вернем», — пообещал мужчина сыну.

Ранее сообщалось, что фигурант — 46-летний мужчина.