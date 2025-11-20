Силовые структуры
18:05, 20 ноября 2025Силовые структуры

Серийный похититель российских нянь попал на видео

СК показал видео с задержанием мужчины в Подмосковье, убившего двух нянь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Серийный похититель нянь в Подмосковье попал на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На кадрах показано, как злоумышленник показывает правоохранителям в лесу место, где совершал расправу над жертвами.

Задержанный — 46-летний житель Богородского округа.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ(«Убийство»), 131 УК РФ(«Изнасилование»), 132 УК РФ(«Насильственные действия сексуального характера») и 230 УК РФ(«Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

