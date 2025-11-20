Польский посол заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что подвергся нападению в центре Санкт-Петербурга. Его слова приводит издание RMF24.

По словам дипломата, на него напала «хорошо организованная и подготовленная группа молодых активистов», придерживающихся антипольских и антиукраинских взглядов. «Они были вооружены плакатами, то есть все было абсолютно осознанно и скоординировано», — добавил он.

При этом Краевский уточнил, что ни он сам, ни его коллеги в ходе инцидента не пострадали. «Это может показаться странным, но я привык к подобным инцидентам во время своей командировки. Вы прекрасно знаете, что подобные инциденты случались неоднократно», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Варшавы закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. В польском МИД связали решение с диверсией на железной дороге, произошедшей в минувшие выходные.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва в качестве ответной меры на решение Варшавы закрыть генконсульство России в Гданьске намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в России.