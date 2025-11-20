Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:44, 20 ноября 2025Силовые структуры

Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

В Петербурге полиция пресекла изготовление порно с детьми 1–2 лет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт‑Петербург полиция пресекла изготовление порнографических материалов с детьми в возрасте от одного до двух лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и области.

По версии следствия, не позднее 2015 года группа лиц организовала порностудию, на которой использовали детей от одного до двух лет для изготовления порнографических фотографий. Далее снимки добавляли в интернет, в том числе в сегмент «даркнет».

Членов группировки задержали. У них дома изъяли телефоны и носители информации.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех трансвеститов, организовавших порностудию в квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала жителя ДНР за попытку подмешать офицеру Минобороны яд в пиво

    Раскрыт вызвавший тревогу европейских союзников пункт плана США по Украине

    Госсекретарь США предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в застегнутом на три пуговицы коротком жилете

    Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

    В российском регионе взорвалась котельная

    Страна НАТО заметно нарастила поставки вина в Россию

    План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

    Глава Airbus заявил о необходимости разместить в Европе тактическое ядерное оружие

    Россиянин описал Финляндию словами «соотечественники чувствуют недовольные взгляды»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости