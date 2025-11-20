Мир
Посол оценил перспективы сотрудничества России с Африкой

Посол Терехин: Россия — надежный партнер для африканских государств
Семён Александров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Россия продолжает укреплять свои позиции на Африканском континенте, развивая сотрудничество с государствами региона. Об этом заявил посол страны в Эфиопии Евгений Терехин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия неизменно выступает надежным партнером африканских государств, в том числе в агропромышленной сфере», — сказал дипломат.

Терехин отметил, что на долю российской продукции агропрома приходится более 14 процентов всего продовольственного импорта Африки. Он также добавил, что Россия обеспечивает более трети импортируемой пшеницы, ячменя и подсолнечного масла, а общий объем сельскохозяйственных поставок превышает 20 миллионов тонн в год.

При этом посол подчеркнул, что африканский регион рассматривается Россией как пространство для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, где страны могут реализовывать совместные проекты и обмениваться передовым опытом.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что товарооборот России и Египта вырос в 2024 году более чем на треть. «Вызывает удовлетворение, что двустороннее партнерство продолжает поступательно развиваться», — сказал глава государства.

