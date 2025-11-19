Товарооборот России с основным торговым партнером в Африке резко вырос

Путин: Российско-египетский товарооборот вырос в 2024 году на треть

Товарооборот России и Египта вырос в 2024 году более чем на треть. О резком росте показателя заявил президент РФ Владимир Путин, принявший в режиме видеоконференции участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа».

«Вызывает удовлетворение, что двустороннее партнерство продолжает поступательно развиваться», — сказал глава государства. Он напомнил, что во второй половине ХХ века советские специалисты принимали самое активное участие в становлении экономики Египта, помогая создавать крупные объекты промышленности, энергетики, инфраструктуры, которые до сих пор приносят пользу этой стране, являющейся ведущим торговым партнером России на африканском континенте.

Путин также отметил, что в проекте АЭС «Эль-Дабаа» принимают участие не только российские, но и местные компании и предприятия — около 55 процентов подрядных и субподрядных заказов локализовано в Египте, что позволяет «фактически с нуля» создавать в стране «современную и технологичную ядерную отрасль».

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе церемонии отметил, что проект АЭС позволит обеспечить Египет стабильной электроэнергией и создать в стране тысячи рабочих мест, сообщает РИА Новости.

Торгпред России в Египте Алексей Теванян ранее оценил товарооборот двух стран в 2024 году в девять миллиардов долларов. До этого, в 2023-м, показатель вырос к уровням 2022 года еще на 16 процентов.