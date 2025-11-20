Спорт
Праздновавший голы в стиле «Гарри Поттера» футболист попал под суд

Праздновавший голы в стиле «Гарри Поттера» футболист Актюркоглу попал под суд
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Праздновавший голы в стиле «Гарри Поттера» футболист «Фенербахче» Керем Актюркоглу попал под суд. Об этом сообщает Haberturk.

Кинокомпания Warner Bros. обвинила игрока в нарушении авторских прав. Отмечается, что Актюркоглу праздновал голы, изображая волшебника с палочкой. Кроме того, футболист в постах в соцсетях использовал музыку из серии фильмов о мальчике-волшебнике.

В иске Warner Bros. отмечается, что такие термины, как «Гарри Поттер», «Хогвартс», «Гриффиндор» и ряд других зарегистрированы в Турецком ведомстве по патентам и товарным знакам. Компания настаивает, что эти товарные знаки не ограничиваются фильмами и книгами и имеют высокую ценность.

27-летний Актюркоглу выступает за «Фенербахче» с сентября 2025 года. До этого он играл за «Галатасарай» и ряд других турецких клубов, а также португальскую «Бенфику». Его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

