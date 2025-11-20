Россия
При обрушении башенного крана в столице региона России пострадали люди

В Волгограде двое рабочих пострадали при обрушении секции башенного крана
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Волгоградской области»

В Волгограде при падении секции башенного крана пострадали люди. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, обрушение произошло во время демонтажа сооружения на строительной площадке у дома № 47 на улице Двинской в Дзержинском районе города. Травмы получили двое рабочих — 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Обоих госпитализировали. Состояние пострадавших не уточняется.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в Бурятии подъемный кран рухнул на жилой дом. Последствия происшествия попали на видео. Судя по кадрам, повреждения получила крыша двухэтажного здания.

    Все новости