При обрушении башенного крана в столице региона России пострадали люди

В Волгограде двое рабочих пострадали при обрушении секции башенного крана

В Волгограде при падении секции башенного крана пострадали люди. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, обрушение произошло во время демонтажа сооружения на строительной площадке у дома № 47 на улице Двинской в Дзержинском районе города. Травмы получили двое рабочих — 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Обоих госпитализировали. Состояние пострадавших не уточняется.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

