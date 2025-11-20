Президент Владимир Путин снова надел военную форму

Президент России Владимир Путин снова надел военную форму. Видео опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В прошлый раз Путин в военной форме приехал на пункт управления специальной военной операцией (СВО) в конце октября.

Российский глава в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Он провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России, главного оперативного управления командующими группировок «Запад» и «Юг», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В начале ноября Владимир Путин пообщался с детьми российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.