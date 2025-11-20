Россия
21:44, 20 ноября 2025Россия

Путин снова надел военную форму

Президент Владимир Путин снова надел военную форму
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Президент России Владимир Путин снова надел военную форму. Видео опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В прошлый раз Путин в военной форме приехал на пункт управления специальной военной операцией (СВО) в конце октября.

Российский глава в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Он провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России, главного оперативного управления командующими группировок «Запад» и «Юг», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В начале ноября Владимир Путин пообщался с детьми российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

