Раскрыт ускоряющий старение популярный продукт

Дерматолог Энтони Росси предупредил, что чрезмерное употребление сахара приводит к преждевременному старению. Вред этого популярного продукта он раскрыл в беседе с изданием Infobae.

Как утверждает Росси, сахар приводит к возникновению окислительного стресса и хронического слабовыраженного воспаления в организме. В результате ускоряется деградация коллагена и снижается защита кожи от внешних агрессивных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и загрязнение, пояснил он.

В конечном итоге кожа из-за перечисленных процессов теряет упругость и эластичность, становится тусклой, приобретает желтоватый оттенок, обвисает, а на лице появляются морщины, добавила дерматолог Элизабет Бахар Хаушманд. Существует даже термин «сахарное лицо», который был подтвержден несколькими недавними исследованиями, заключила она.

