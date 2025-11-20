Забота о себе
11:36, 20 ноября 2025Забота о себе

Раскрыт ускоряющий старение популярный продукт

Дерматолог Хаушманд: Чрезмерное употребление сахара приводит к появлению морщин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Энтони Росси предупредил, что чрезмерное употребление сахара приводит к преждевременному старению. Вред этого популярного продукта он раскрыл в беседе с изданием Infobae.

Как утверждает Росси, сахар приводит к возникновению окислительного стресса и хронического слабовыраженного воспаления в организме. В результате ускоряется деградация коллагена и снижается защита кожи от внешних агрессивных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и загрязнение, пояснил он.

В конечном итоге кожа из-за перечисленных процессов теряет упругость и эластичность, становится тусклой, приобретает желтоватый оттенок, обвисает, а на лице появляются морщины, добавила дерматолог Элизабет Бахар Хаушманд. Существует даже термин «сахарное лицо», который был подтвержден несколькими недавними исследованиями, заключила она.

Ранее эндокринолог Антон Поляков назвал неочевидный фактор риска сахарного диабета. Данное заболевание, убежден он, может возникнуть из-за энергетических напитков.

