15:27, 17 ноября 2025

Назван провоцирующий диабет напиток

Эндокринолог Поляков: Энергетики ведут к нарушению углеводного обмена и диабету
Диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал энергетические напитки серьезным фактором риска диабета. О влиянии энергетиков на организм он рассказал aif.ru.

Поляков отметил, что энергетики повышают работоспособность, так как содержат много сахара. Однако, по его словам, в ответ на это организм выбрасывает большие дозы инсулина, что ведет к повышению уровня глюкозы, а затем к его резкому снижению.

Врач подчеркнул, что такие инсулиновые качели со временем могут приводить к нарушению углеводного обмена и провоцировать диабет. При этом Поляков подчеркнул, что безопасной дозы энергетиков не существует и регулярное употребление этих напитков даже в небольших количествах вызывает побочные эффекты.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Яковлева заявила, что энергетические напитки при чрезмерном употреблении могут привести к инсульту или инфаркту. По ее словам, она также она призвала с осторожностью употреблять соленую пищу, газировки и сладкие йогурты.

