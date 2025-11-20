Раскрыта причина уголовного преследования российской судьи

СК: Судья воронежского Арбитражного суда Мальцева получила ₽4,7 млн взятки

Судья Арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева обвиняется в получении двух взяток на общую сумму более 4,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2021 года Мальцева получила 250 тысяч рублей от своего знакомого — арбитражного управляющего Владимира Коликова. За это она должна была поспособствовать сохранению активов одной из компаний, проходившей процедуру банкротства.

Кроме того, в период с 2022 по 2023 год тот же взяткодатель заплатил 4,5 миллиона рублей за часть квартиры судьи. За это она должна была отменить результаты торгов по имуществу другой фирмы, проходившей процедуру банкротства.