Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:42, 20 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта причина уголовного преследования российской судьи

СК: Судья воронежского Арбитражного суда Мальцева получила ₽4,7 млн взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Судья Арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева обвиняется в получении двух взяток на общую сумму более 4,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2021 года Мальцева получила 250 тысяч рублей от своего знакомого — арбитражного управляющего Владимира Коликова. За это она должна была поспособствовать сохранению активов одной из компаний, проходившей процедуру банкротства.

Кроме того, в период с 2022 по 2023 год тот же взяткодатель заплатил 4,5 миллиона рублей за часть квартиры судьи. За это она должна была отменить результаты торгов по имуществу другой фирмы, проходившей процедуру банкротства.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Три члена жюри «Мисс Вселенная» ушли в отставку из-за скандала накануне финала

    Раскрыта причина уголовного преследования российской судьи

    Предсказана реакция Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине

    Названо самое аварийное туристическое направление у россиян

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости