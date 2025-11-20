Раскрыта тайна первого в мире поцелуя

EHB: Первый в истории поцелуй случился до 21,5 млн лет назад

Первый в человеческой истории поцелуй мог произойти от 16,9 до 21,5 миллиона лет назад между предками крупных приматов. Об этом говорится в исследовании, размещенном в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

По данным ученых, поцелуи свойственны всем живущим в наши дни крупным приматам, в том числе были характерны неандертальцам (Homo neanderthalensis), впервые появившись у предков этой группы около 21,5-16,9 миллиона лет назад.

Как отмечают авторы, их работа подтверждает гипотезу о том, что еще в древности неандертальцы и предки современных людей целовались. При этом поцелуи случаются среди самых разных видов животных: от муравьев и птиц до белых медведей, но в основном — среди приматов.

Исследователи считают, что поцелуи являются загадкой эволюции, так как они никак не отражаются на способности выживать или размножаться, и даже носят высокий риск передачи различных заболеваний. Вероятно, появление поцелуев вызвано половым отбором, происходящим после спаривания, говорят ученые.

Ранее врач Оксана Драпкина заявила, что поцелуи полезны для иммунитета. Между тем телеведущий Александр Мясников обратил внимание на то, что в слюне содержится лизоцим-фермент. По его словам, он обладает антибактериальным и противомикробным действием.