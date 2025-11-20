Силовые структуры
18:46, 20 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние пропавшей жены серийного похитителя нянь из Подмосковья

Мать жены серийного похитителя нянь из Подмосковья заявила, что та в порядке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жена серийного похитителя нянь из Подмосковья в порядке, но опасается за свою безопасность. Об этом сообщает Baza со ссылкой на ее близких.

По их словам, женщина жива и скрывается. С весны она регулярно меняет место жительства и работы, чтобы ее не нашел супруг. Женщина убеждена, что он планировал ей навредить.

В марте муж заявлял о бесследном исчезновении жены. По его словам, женщина уехала в Санкт-Петербург и отключила телефон, после чего вестей о ней не было. За информацию о местонахождении жены он обещал 100 тысяч рублей.

Сообщается, что супруга подвергалась сексуальному и физическому насилию, также муж заставлял употреблять ее наркотики.

Мужчину задержали ранее 20 ноября. Ему вменяют расправы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотиков. По версии следствия, он искал девушек в качестве нянь для ребенка, а когда те приезжали, закрывал их дома, насиловал и склонял к употреблениям запрещенных веществ. Одна девушка смогла сбежать, она находится в больнице. Еще двух ищут.

