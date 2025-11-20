Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

Предполагаемый убийца нянь из Подмосковья заявлял о бесследном исчезновении жены

Подозреваемый в расправе над нянями в Подмосковье мужчина заявлял в полицию о бесследном исчезновении жены. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, женщина якобы уехала в Санкт-Петербург и отключила телефон, после чего вестей о ней не было. В марте мужчина писал об этом в соцсетях, отмечая, что это произошло «по его тупости». За информацию о местонахождении женщины он обещал 100 тысяч рублей.

Сообщается, что он подвергал жену сексуальному насилию, бил ее и заставлял употреблять наркотики. При этом мать женщины заявила, что ее дочь сейчас в безопасности.

О задержании жителя Подмосковья стало известно ранее 20 ноября. Мужчине вменяют расправы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотиков.

По версии следствия, он искал девушек в качестве нянь для ребенка, а когда те приезжали, закрывал их дома, насиловал и склонял к употреблениям запрещенных веществ. Одна девушку смогла сбежать, она находится в больнице. Еще двух ищут.