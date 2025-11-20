Раскрыты две стратегии Китая по получению контроля над Тайванем

Китай подготовил два плана получения контроля над Тайванем. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, первый план предполагает мирное получение власти над островом. В частности, Китай намерен принудить Тайбэй к переговорам за счет экономического и дипломатического давления.

В рамках второго плана Пекин мог бы прибегнуть к военному перевороту на Тайване. При этом подобная стратегия создана на случай, если мирный план воплотить не удастся.

Ранее в МИД Китая заявили, что японский премьер-министр Сакаэ Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР, высказываясь о Тайване.