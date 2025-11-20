Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 20 ноября 2025Мир

Раскрыты две стратегии Китая по получению контроля над Тайванем

WSJ: Китай подготовил два плана получения контроля над Тайванем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Китай подготовил два плана получения контроля над Тайванем. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, первый план предполагает мирное получение власти над островом. В частности, Китай намерен принудить Тайбэй к переговорам за счет экономического и дипломатического давления.

В рамках второго плана Пекин мог бы прибегнуть к военному перевороту на Тайване. При этом подобная стратегия создана на случай, если мирный план воплотить не удастся.

Ранее в МИД Китая заявили, что японский премьер-министр Сакаэ Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР, высказываясь о Тайване.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости