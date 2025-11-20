Мир
Раскрыты личности подорвавших железнодорожные пути в Польше

Onet: Украинцы Иванов и Кононов совершили диверсию на ж/д путях в Польше
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Граждане Украины Евгений Иванов и Александр Кононов совершили диверсию на железнодорожных путях в Польше. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источники.

«Евгению Иванову 41 год, а Александру Кононову 39. Они оба были "мозгами" диверсионной операции на польской железной дороге. Они пробыли в стране всего несколько часов», — отмечается в материале.

По данным портала, что польская прокуратура решила предъявить им обвинение в «совершении диверсионных актов террористического характера». Утверждается, что мужчинам «даже грозит пожизненное заключение».

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что врыв на железной дороге в Польше совершили два украинца.

