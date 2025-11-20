Экономика
09:01, 20 ноября 2025

Россиян призвали не пытаться сэкономить на сделках с жильем

ФНП: Попытки сэкономить на налогах на сделках с жильем чреваты рисками
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Попытки при сделках с жильем сэкономить на нотариальных тарифах или налогах чреваты большими рисками. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Часто семьи выбирают оформить наследство на одного человека, чтобы избежать уплаты региональной части тарифа на получение свидетельства у каждого наследника. При этом квартира потом делится между родственниками по взаимной договоренности. Такой подход законен, но довольно рискован, поскольку единоличный наследник в любой момент может отказаться делиться имуществом.

Многие россияне стремятся снизить налоговую нагрузку, меняя тип сделки — например, выдавая куплю-продажу недвижимости за дарение или наоборот. Освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при дарении квартиры или дома действует только для близких родственников дарителя. Для остальных налог составит от 13 до 22 процентов от кадастровой стоимости имущества. При этом риск, о котором не задумываются россияне, состоит в том, что «продавец» через суд может потребовать выплаты суммы, указанной в договоре купли-продажи.

Ранее россиянам перечислили признаки ненадежности сделки при покупке первичного жилья. Покупателей призвали обратить внимание на репутацию застройщика и реалистичность сроков сдачи объекта.

