Россиянам дали совет для засыпания

Врач Продеус призвал использовать для засыпания прибор, издающий белый шум

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус дали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет, как быстро засыпать. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что при засыпании полезно слушать белый шум, например, звуки моря или дождя. По ее словам, такие звуки ассоциируются у человека со звуком сердцебиения матери, который он слушал, когда находился в ее утробе. Специалистка подчеркнула, что белый шум обладает успокаивающим эффектом.

Продеус порекомендовал россиянам использовать прибор, издающий белый шум. «Рекомендуется его ставить на расстоянии где-то метр-два от человека», — уточнил иммунолог.

Он добавил, что также этот звук полезно слушать, чтобы повысить концентрацию внимания.

Ранее Малышева призвала россиян серьезно отнестись к одному симптому во время сна. Она заявила, что синдром беспокойных ног может быть предвестником болезни Паркинсона.