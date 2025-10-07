Малышева призвала россиян серьезно отнестись к одному симптому во время сна

Малышева: Синдром беспокойных ног может быть предвестником болезни Паркинсона

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале серьезно отнестись к одному симптому во время сна. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

В передаче речь шла о синдроме беспокойных ног во сне. Малышева назвала эту патологию близким родственником болезни Паркинсона и сочла, что такой симптом может быть ранним предвестником этого недуга. Врач подчеркнула, что это предположение не основано на результатах научных исследований.

«Если начинаются эти подергивания, честное слово, мой совет — отнестись к этому серьезно. И наблюдать за собой», — заключила специалистка.

