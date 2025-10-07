Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:07, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян серьезно отнестись к одному симптому во время сна

Малышева: Синдром беспокойных ног может быть предвестником болезни Паркинсона
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале серьезно отнестись к одному симптому во время сна. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

В передаче речь шла о синдроме беспокойных ног во сне. Малышева назвала эту патологию близким родственником болезни Паркинсона и сочла, что такой симптом может быть ранним предвестником этого недуга. Врач подчеркнула, что это предположение не основано на результатах научных исследований.

«Если начинаются эти подергивания, честное слово, мой совет — отнестись к этому серьезно. И наблюдать за собой», — заключила специалистка.

Ранее Малышева назвала самым большим идиотизмом один совет психологов. Врач раскритиковала специалистов за рекомендацию выстраивать личные границы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости