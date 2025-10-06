Интернет и СМИ
Малышева назвала самым большим идиотизмом один совет психологов

Фото: Петров Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала психологов за один совет. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, она назвала рекомендацию выстраивать границы самым большим идиотизмом.

«Сегодня все психологи учат строить границы. Это самый большой идиотизм и самая большая безграмотность. (...) Представьте, что вы вокруг себя построили забор, вы нужны кому-нибудь за этим забором? Вы никому не нужны. Главное, что дает человеку возможность жить, — это не умение забор построить, а умение общаться и что-то отдавать», — порассуждала Малышева.

Врач добавила, что поддерживает идею запретить в России людям без профильного высшего образования работать психологами. «Сегодня психологом может стать человек, который после школы пошел и месячные курсы окончил. То есть вам даже не надо напрягаться, [прошли] онлайн-курсы, получили корочку психолога и сели давать советы», — возмутилась ситуацией Малышева.

Ранее Малышева в эфире «Жить здорово!» поругалась с гостьей программы, которая заявила, что не хочет пить таблетки от гипертонии. Специалистка предупредила, что при повышенном давлении может произойти кровоизлияние в мозг.

В феврале сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому оказывать психологическую помощь смогут только люди с профильным высшим образованием. Пока в России нет нормативных документов, которые регулируют психологическую деятельность.

