Россиянам напомнили о сокращенной последней рабочей неделе в году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Последняя рабочая неделя этого года будет сокращенной и продлится всего два дня. Об этом напомнил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилев.

В понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря, граждане будут трудиться в обычном режиме. Эксперт объяснил, что короткая неделя стала возможной благодаря переносу выходного дня с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря. После этого наступят первые праздничные дни 2026 года.

Ранее стало известно, что введение четырехдневной рабочей недели поддерживает 51 процент экономически активных россиян, а против выступает только 22 процента. Еще 27 процентов не определились.

