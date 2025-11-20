Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 20 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали важные критерии при выборе новогодней елки

Дизайнер Макарова: При выборе новогодней елки важны запах и плотность веток
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

При выборе искусственной новогодней елки важно обращать внимание на запах и плотность веток. Главные критерии, которые стоит учитывать при покупке праздничного украшения, назвала россиянам дизайнер интерьера и декоратор Ирина Макарова, ее слова приводит «Москва 24».

Специалистка подчеркнула, что у дерева не должно быть резкого химического запаха. «Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее», — добавила Макарова.

Дизайнер отметила, что выбранная елка должна гармонировать с интерьером и общим оформлением пространства. Универсальным вариантом для всех домов и квартир Макарова назвала классические искусственные елки зеленого цвета.

Ранее россиянам рассказали, что дешевле всего обойдутся искусственные елки из ПВХ-пленки, которые смогут прослужить несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

    Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

    Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

    Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

    Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и Купянске

    Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

    На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

    В Нидерландах оценили план США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости