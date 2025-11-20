Россиянам назвали важные критерии при выборе новогодней елки

Дизайнер Макарова: При выборе новогодней елки важны запах и плотность веток

При выборе искусственной новогодней елки важно обращать внимание на запах и плотность веток. Главные критерии, которые стоит учитывать при покупке праздничного украшения, назвала россиянам дизайнер интерьера и декоратор Ирина Макарова, ее слова приводит «Москва 24».

Специалистка подчеркнула, что у дерева не должно быть резкого химического запаха. «Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее», — добавила Макарова.

Дизайнер отметила, что выбранная елка должна гармонировать с интерьером и общим оформлением пространства. Универсальным вариантом для всех домов и квартир Макарова назвала классические искусственные елки зеленого цвета.

Ранее россиянам рассказали, что дешевле всего обойдутся искусственные елки из ПВХ-пленки, которые смогут прослужить несколько лет.

