Сочи и Пятигорск назвали лучшими городами с термальными источниками в России

Россиянам перечислили лучшие места с термальными источниками внутри страны. Соответствующая информация от сервиса «Авито Путешествия» поступила в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в список вошли такие города, как Сочи с сероводородными источниками Мацесты, расположенными в черте курорта, и Пятигорск с природными водами «Бесстыжие ванны» в каменных чашах на склоне горы Машук.

Жителям страны посоветовали обратить внимание на термальный комплекс «Верхний Бор» под Тюменью и курорт Белокуриха в Алтайском крае. Кроме того, популярными назвали Апачинские источники на Камчатке, высокий температурный режим которых позволяет комфортно купаться в прохладную погоду.

Семерку лидеров завершили Хакусы с постоянной температурой воды 45-47 градусов в Бурятии и Сакское озеро с грязевым лечением в Крыму.

Ранее в ноябре были названы топ-3 зимних направления для путешествий по России. Так, в тройку лидеров попали Мурманская область (46 процентов от всех бронирований жилья), Карелия (21 процент) и Иркутская область (8 процентов).