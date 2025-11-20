Россиянка потеряла маточную трубу в попытке доказать врачам беременность

Жительница Перми потеряла маточную трубу в попытке доказать врачам беременность

23-летняя жительница Перми потеряла маточную трубу в попытке доказать врачам, что беременна. Ее историю публикует 59.RU.

По данным издания, россиянка планировала второго ребенка, но в итоге ей месяц пришлось доказывать медикам, что эмбрион действительно есть, но с беременностью что-то не так.

Девушка рассказала, что через несколько суток после дня предполагаемого зачатия ей диагностировали ротавирус — у нее подскочила температура до 39, началась тошнота и диарея. При этом результат первого анализа на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), с помощью которого определяется беременность, был отрицательный. Через несколько дней она повторно сделала электронный тест, который показал, что россиянка находится на второй неделе беременности.

Вскоре у россиянки началась менструация, из-за чего она сделала вывод, что с плодом что-то не так и забеспокоилась. Медики провели осмотр и, не выявив беременность, отправили домой.

Жительница Перми не оставила попыток делать тесты на беременность, полоски на которых становились ярче. При этом у нее больше недели продолжалась менструация. С такими жалобами она снова обратилась к специалистам, и ее начали обследовать в стационаре. Через неделю ее выписали с диагнозом «самопроизвольный выкидыш».

Позднее в частной клинике заподозрили внематочную беременность, и снова вызвали скорую. Ей назначили диагностическую лапароскопию — хирургическую процедуру, благодаря которой возможно осмотреть органы внутри брюшной полости или таза. Таким образом, спустя месяц врачам удалось обнаружить внематочную беременность.

«Пришла врач и сказала, что внематочная была справа. Мне удалили трубу и кисту на правом яичнике. Признаться — я давно себя к этому готовила. Но человеческий фактор не отнять, тяжело остаться с этим один на один. Муж поддержал, но слова были будто в пустоту. Очень горько в 23 года остаться с одной трубой и желанием иметь большую семью», — заключила россиянка.

С ее слов, после операции врач подтвердила, что в лаборатории допустили ошибку при анализе ее крови. С аналогичной проблемой столкнулась еще одна жительница Перми.

Выяснилось, что причиной внематочной беременности стал ротавирус — девушка заболела в то время, когда эмбрион еще не успел прикрепиться к стенке матки.

Ранее в больнице в Башкирии пациентке с внематочной беременностью отказали в помощи. У нее открылось сильное внутреннее кровотечение, в результате чего спасти ее не удалось.