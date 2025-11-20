Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 20 ноября 2025Россия

Россиянка потеряла маточную трубу в попытке доказать врачам беременность

Жительница Перми потеряла маточную трубу в попытке доказать врачам беременность
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

23-летняя жительница Перми потеряла маточную трубу в попытке доказать врачам, что беременна. Ее историю публикует 59.RU.

По данным издания, россиянка планировала второго ребенка, но в итоге ей месяц пришлось доказывать медикам, что эмбрион действительно есть, но с беременностью что-то не так.

Девушка рассказала, что через несколько суток после дня предполагаемого зачатия ей диагностировали ротавирус — у нее подскочила температура до 39, началась тошнота и диарея. При этом результат первого анализа на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), с помощью которого определяется беременность, был отрицательный. Через несколько дней она повторно сделала электронный тест, который показал, что россиянка находится на второй неделе беременности.

Вскоре у россиянки началась менструация, из-за чего она сделала вывод, что с плодом что-то не так и забеспокоилась. Медики провели осмотр и, не выявив беременность, отправили домой.

Жительница Перми не оставила попыток делать тесты на беременность, полоски на которых становились ярче. При этом у нее больше недели продолжалась менструация. С такими жалобами она снова обратилась к специалистам, и ее начали обследовать в стационаре. Через неделю ее выписали с диагнозом «самопроизвольный выкидыш».

Материалы по теме:
«Закупка лекарств — не закупка гвоздей» Тысячи россиян страдают от смертельных болезней. Что нужно, чтобы спасти их?
«Закупка лекарств — не закупка гвоздей»Тысячи россиян страдают от смертельных болезней. Что нужно, чтобы спасти их?
10 апреля 2024
«Закончится смертью пациента — и мы сядем» Врача Склифа хотят отправить в тюрьму. Она уверена: это месть за помощь другим медикам
«Закончится смертью пациента — и мы сядем»Врача Склифа хотят отправить в тюрьму. Она уверена: это месть за помощь другим медикам
14 апреля 2025
«Они имеют право на жизнь» Главный онколог российского региона боролся за права пациентов на лечение. Теперь его хотят посадить
«Они имеют право на жизнь»Главный онколог российского региона боролся за права пациентов на лечение. Теперь его хотят посадить
9 июля 2025

Позднее в частной клинике заподозрили внематочную беременность, и снова вызвали скорую. Ей назначили диагностическую лапароскопию — хирургическую процедуру, благодаря которой возможно осмотреть органы внутри брюшной полости или таза. Таким образом, спустя месяц врачам удалось обнаружить внематочную беременность.

«Пришла врач и сказала, что внематочная была справа. Мне удалили трубу и кисту на правом яичнике. Признаться — я давно себя к этому готовила. Но человеческий фактор не отнять, тяжело остаться с этим один на один. Муж поддержал, но слова были будто в пустоту. Очень горько в 23 года остаться с одной трубой и желанием иметь большую семью», — заключила россиянка.

С ее слов, после операции врач подтвердила, что в лаборатории допустили ошибку при анализе ее крови. С аналогичной проблемой столкнулась еще одна жительница Перми.

Выяснилось, что причиной внематочной беременности стал ротавирус — девушка заболела в то время, когда эмбрион еще не успел прикрепиться к стенке матки.

Ранее в больнице в Башкирии пациентке с внематочной беременностью отказали в помощи. У нее открылось сильное внутреннее кровотечение, в результате чего спасти ее не удалось.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости