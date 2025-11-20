Экономика
Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

ТАСС: Российские банки выступили за запрет программ лояльности на маркетплейсах
Дмитрий Воронин

Фото: DukiPh / Shutterstock / Fotodom

Главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы. Об этом со ссылкой на письмо за подписью топ-менеджеров сообщает ТАСС.

Соответствующие ограничения предлагается распространить в том числе на вложение средств в бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии. Исключения из запрета в банках предлагают делать для собственных товаров маркетплейсов и социально значимы[ категорий.

Авторы письма ссылаются на мировой опыт, включая регламенты Евросоюза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны системно значимых платформ, говорится в публикации.

