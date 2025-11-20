Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

Красноярский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

Депутат Красноярского заксобрания Борис Мельниченко предложил снизить смертность на специальной военной операции (СВО) с помощью собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его мнению, бездомных животных следует сделать военнообязанными и отправить на прочесывание минных полей.

«Не посчитайте абсурдным мое предложение. (...) Так может, нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля», — сказал он.

Отмечается, что на предложение парламентария никто не отреагировал.

Ранее стало известно, что вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили в зону проведения спецоперации. До этого животные служили вместе с пограничниками в селе Мангут и поселке городского тира Кокуй.