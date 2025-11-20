Спорт
11:12, 20 ноября 2025

Российский футболист раскрыл разницу жизни в России и Греции

Российский футболист Калинин: В Греции как будто никто не работает
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Выступающий за «Пансерраикос» бывший защитник московского «Динамо», и «Краснодара» Игорь Калинин раскрыл разницу между Грецией и Россией. Его слова приводит Sport24.

Калинин отметил, что разница между греками и россиянами небольшая. «Преимущественно греки — христиане, они похожи на нас по менталитету. Но образ жизни у них интересный. Мы шутим: в Греции как будто никто не работает», — заявил он.

Футболист добавил, что в отличие от Москвы, в Греции никто не спешит. Он отметил, что местные банки работают до 17 часов с перерывом на сон, а средняя скорость машин на улицах — 30 километров в час.

30-летний Калинин начинал свою карьеру в украинских клубах, позднее в разные периоды играл за российские «Факел», «Урал», «Ростов», «Рубин», «Динамо», «Краснодар» и не только. В 2025 году Футболист перешел в «Пансерраикос».

