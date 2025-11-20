Российский подросток после ссоры расправился с девочкой из школы

В Иркутской области осудили подростка за расправу над 12-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 21 сентября 2024 года 17-летний подросток встретил свою знакомую, с которой ранее учился в школе, и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры он схватил нож и нанес ей множественные удары по телу. 12-летняя девочка получила ранения, несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, он переместил тело. При этом сотрудники полиции смогли установить его причастность к преступлению. После этого подростка поместили под стражу.

Суд приговорил его к шести годам воспитательной колонии и взыскал в пользу матери пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

