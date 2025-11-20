Экономика
14:39, 20 ноября 2025Экономика

Рублю предрекли давление из-за обвала цен на российскую нефть

Трейдер Силаев: Обвал цен на российскую нефть может оказать давление на рубль
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Обвал цен на российскую нефть марки Urals может оказать давление на рубль в среднесрочном горизонте, предрек старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Его цитирует aif.ru.

Он указал, что скидки на Urals, достигшие 20 долларов за баррель относительно эталонной марки Brent, приводят к тому, что, по оценкам JPMorgan, более трети российского нефтяного экспорта застопорилось на танкерах. А это сжимает объемы экспортной валютной выручки, что и может надавить на рубль.

Силаев также указал, что в конце текущей недели стоит ожидать дополнительного геополитического шума — в Йоханнесбурге начинаются предсаммитные мероприятия G20. «Риск того, что саммит завершится без общей декларации растет. Такой сценарий может усилить неопределенность на глобальных рынках и повлиять на волатильность валютных пар с рублем», — пояснил он.

В понедельник сообщалось, что стоимость нефти Urals упала до самого низкого показателя с марта 2023 года. Так, по итогам 13 ноября стоимость сырья при отгрузке в порту Новороссийска упала до 36,61 доллара за баррель. Аналогичная тенденция наблюдалась для добываемой в Балтийском море нефти. В пятницу цены на поставки восстановились.

Спрос на российскую нефть начал падать после того, как 22 октября администрация президента США внесла российские компании в черный список.

