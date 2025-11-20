Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 20 ноября 2025Путешествия

Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

Трое пассажиров не выжили при крушении частного самолета в горах Японии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Частный самолет потерпел крушение в горах Японии и полностью сгорел вместе с пассажирами. Об этом сообщает TNC News.

Трагедия произошла утром 18 ноября в горной местности вблизи деревни Хосино в префектуре Фукуока. Трое находившихся на борту мужчин не выжили. По имеющимся данным, всем пассажирам было от 50 до 70 лет. По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, самолет вылетел из аэропорта префектуры Сага в 10:30 утра и должен был приземлиться в воздушной гавани города Яо (префектура Осака).

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Сообщается, что после крушения и возгорания борта над горами можно было наблюдать большое облако черного дыма. Также сгоревшие фрагменты самолета оказались разбросаны по окрестностям.

Ранее в Демократической Республике Конго (ДРК) самолет с министром промышленности Луи Кабамбой выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся. Пожар попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости