Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

Трое пассажиров не выжили при крушении частного самолета в горах Японии

Частный самолет потерпел крушение в горах Японии и полностью сгорел вместе с пассажирами. Об этом сообщает TNC News.

Трагедия произошла утром 18 ноября в горной местности вблизи деревни Хосино в префектуре Фукуока. Трое находившихся на борту мужчин не выжили. По имеющимся данным, всем пассажирам было от 50 до 70 лет. По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, самолет вылетел из аэропорта префектуры Сага в 10:30 утра и должен был приземлиться в воздушной гавани города Яо (префектура Осака).

Сообщается, что после крушения и возгорания борта над горами можно было наблюдать большое облако черного дыма. Также сгоревшие фрагменты самолета оказались разбросаны по окрестностям.

