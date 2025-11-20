Россия
Санитарный поезд с ранеными из зоны СВО заметили еще в одном российском городе

В городе Мелеузе заметили санитарный поезд с ранеными из зоны СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В башкирском городе Мелеузе заметили санитарный поезд с ранеными из зоны СВО. Об этом сообщает сетевое издание «Путь Октября».

Издание сообщает, что хотя поезд не совершал остановку на городском вокзале, местные жители все равно вышли на перрон, чтобы поприветствовать следовавших в госпиталь солдат.

На фотографии с вокзала видно жителей Мелеуза, которые вышли с флагами и растяжками. Акцию активно поддержали местные активисты.

Ранее поезд с ранеными бойцами заметили еще в одном башкирском городе — Стерлитамаке. Состав совершил остановку на вокзале, чем воспользовались местные жители — они задарили солдат подарками.

    Все новости