Поезд с ранеными бойцами СВО заметили в российском городе

В Башкирии остановился поезд с ранеными бойцами СВО, солдат задарили подарками

Поезд с ранеными бойцами СВО заметили в Башкирии. Об этом сообщает портал cityopen.ru.

Эшелон совершил остановку в Стерлитамаке. В местной Ассоциации ветеранов спецоперации рассказали, что встретить направлявшихся в госпиталь военнослужащих пришли сотни горожан. По данным организации, на перрон пришли свыше тысячи горожан. Они задарили солдат подарками — продуктами питания и теплыми вещами.

Поддержать бойцов приехал даже глава города Эмиль Шаймарданов, отмечает портал.

Ранее в Волгограде доступ к вокзалу перекрыли в связи с прибытием эшелона с ранеными из зоны СВО. Часть пострадавших доставили с поезда в госпитали, а остальные продолжили путь после получасовой остановки.