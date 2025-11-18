Поезд с ранеными бойцами СВО заметили в российском городе

Поезд с ранеными бойцами СВО заметили в Башкирии. Об этом сообщает портал cityopen.ru.
Эшелон совершил остановку в Стерлитамаке. В местной Ассоциации ветеранов спецоперации рассказали, что встретить направлявшихся в госпиталь военнослужащих пришли сотни горожан. По данным организации, на перрон пришли свыше тысячи горожан. Они задарили солдат подарками — продуктами питания и теплыми вещами.
Поддержать бойцов приехал даже глава города Эмиль Шаймарданов, отмечает портал.
Ранее в Волгограде доступ к вокзалу перекрыли в связи с прибытием эшелона с ранеными из зоны СВО. Часть пострадавших доставили с поезда в госпитали, а остальные продолжили путь после получасовой остановки.