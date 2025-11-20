Забота о себе
21:02, 20 ноября 2025Забота о себе

Сексолог поделилась самым необычным случаем из практики

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко рассказала о самом необычном случае из своей практики. Этой историей она поделилась в интервью для YouTube-канала «Разберемся».

По словам Василенко, однажды к ней пришла женщина, которая никак не могла достичь оргазма. При этом ее подруга часто хвасталась, что испытывает его по 30 раз за ночь. Однако в конечном итоге выяснилось, что все наоборот, пояснила специалистка.

Так, приятельница в действительности никогда оргазм не испытывала, а как раз клиентка сексолога его достигала, но просто не понимала этого. Правда, Василенко пришлось потратить несколько месяцев, чтобы убедить в этом женщину. «За полгода она освоила много всего. Через полгода она пришла ко мне с рассказом о том, что у нее теперь очень яркие и мощные оргазмы, она их приняла, наслаждается сексом, отстала от себя и поняла, ее моя подруга немножко лукавила», — добавила она.

Ранее сексолог Минди ДеСета объяснила, почему зимой снижается либидо. Она утверждает, что причиной тому является сокращение светового дня.

