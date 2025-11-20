Силовики грубо стащили москвичку с танцпола во время рейда в ночном клубе

В Москве силовики стащили девушку за руки с танцпола во время рейда в клубе

В Москве силовики грубо стащили девушку за руки и ноги с танцпола во время рейда в поисках ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в ночном клубе Vibe. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как посетительница отказывается выполнять требования сотрудников СОБРа. Девушке начинают заламывать руки и стаскивают ее со сцены. Проделывают это несколько силовиков.

Как утверждает Baza, правоохранители нагрянули в развлекательное заведение после получения данных о наличии там запрещенных веществ и лиц нетрадиционной ориентации.

Гостям вечеринки сказали оставаться на месте, сесть на пол и приготовиться к проверке. Не все были довольны требованиями. Одна из посетительниц стала возмущаться и игнорировать приказы силовиков. В результате ее скрутили и унесли за руки и ноги с площадки.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли и оштрафовали девятерых нелегальных мигрантов в ночном клубе Москвы.