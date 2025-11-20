Сокращение торговли России и партнера по БРИКС при санкциях оценили

Алипов: Торговля России и Индии при западных санкциях сократилась незначительно

Торговля России и Индии в условиях западных санкций сократилась незначительно. Так оценил товарооборот посол в Индии Денис Алипов, его цитирует РИА Новости.

В январе-августе 2025-го а объем взаимной торговли России с партнером по БРИКС составил 43,5 миллиарда долларов. В годовом выражении он сократился на 8,3 процента. Экспорт российских товаров вырос до 40,6 миллиарда долларов, а ввоз индийской продукции составил 2,9 миллиарда долларов.

«Основные усилия нами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в нацвалютах, развитие маршрутов международного транспортного коридора "Север-Юг", морского коридора "Владивосток — Ченнаи", диверсификацию и достижение сбалансированности внешней торговли, активизацию деловых контактов», — пояснил Алипов.

Также к увеличению объемов взаимной торговли приведет подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось о падении ноябрьских поставок российской нефти в Индию. Отгрузки сырья упали на 66 процентов год к году, до 672 тысяч баррелей в сутки.

Вместе с тем, как гласят данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом месяце Индия приобрела у России нефти на 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая.