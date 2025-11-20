Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:08, 20 ноября 2025Ценности

Солистка группы «Тату» в откровенном наряде снялась с Канье Уэстом

Певица Юлия Волкова в откровенном наряде снялась с рэпером Канье Уэстом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @official_juliavolkova

Солистка группы «Тату», российская певица Юлия Волкова в откровенном наряде снялась с американским рэпером Канье Уэстом во время поездки в Японию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 40-летняя исполнительница позировала, стоя рядом с Канье Уэстом, дизайнером Гошей Рубчинским и коллегой по группе Еленой Катиной. Волкова предстала перед камерой в джинсах и черном кроп-топе, поверх которого надела топ в черно-красную клетку, продемонстрировав обнаженные плечи и живот.

В свою очередь, Катину запечатлели в черном кожаном комбинезоне, а Уэста — в белом костюме из денима.

В сентябре Юлия Волкова показала внешность дочери Виктории Волковой на фото в честь ее 21-летия.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

    В России ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей на войне

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости