Соседняя страна частично закроет границу с Россией

Монголия закроет часть КПП на границе с Россией в день рождения Чингисхана
Алина Черненко
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Монголия частично закроет границу Россией во время национальных праздников, которые будут отмечаться 21 и 26 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Управление пограничной службы соседней страны.

Речь идет КПП на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы и частично Бурятии. Кроме того, в эти дни будет закрыто большинство переходов в Китай. Уточняется, что 21 ноября в Монголии будут отмечать 860-летие со дня рождения Чингисхана, а 26 ноября — День провозглашения Республики Монголия.

В источнике также говорится, что во время праздников по расписанию будут работать автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии, два пункта на китайской границе, а также международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе.

Ранее в Финляндии допустили открытие границы с Россией, но не на всех пунктах пропуска. Руководитель подразделения пограничной безопасности страны Юсси Напола отметил, что перед закрытием границ трафик на дорогах составлял примерно 18 процентов от того объема, который наблюдался до пандемии Covid-19.

