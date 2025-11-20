Стали известны подробности поисков в пещерах бесследно исчезнувших в тайге россиян

Спасатели осмотрели две пещеры в поисках бесследно исчезнувших Усольцевых

Спасатели за три дня осмотрели две пещеры, протяженностью 80 метров, преодолели три километра леса и скал в поисках семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае. Такие подробности стали известны порталу Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, добровольцы исследовали местность на Кутуручинском белогорье. Кроме того, им удалось спуститься в одну из пещер глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров.

Операция не принесла никаких результатов — следов людей нигде найдено не было.

До этого сообщалось, что у предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего с женой Ириной и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, имелись проблемы в бизнесе.

Еще раньше выяснилось, что при обыске в машине Усольцевых, оставленной на месте начала похода, обнаружили пакеты, женскую сумку, детское кресло и 300 тысяч рублей наличными.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае.