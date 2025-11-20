Мир
Стало известно о давлении США на Зеленского из-за плана по Украине

WP: США усилили давление на Зеленского для завершения конфликта на Украине
Американские чиновники оказывают сильное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью ускорить завершение конфликта. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались вовлечены несколько его близких соратников, что (...) может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку американские чиновники усиливают давление на него, чтобы он принял соглашение о прекращении конфликта», — передает издание.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Анкаре, поскольку украинский лидер не заинтересован в обсуждении плана главы Белого дома.

Дополнительно сообщается, что ситуацию с переговорами Зеленского и Уиткоффа осложнил коррупционный скандал на Украине.

