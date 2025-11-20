Бывший СССР
Стало известно об одной ловушке Российской армии для ВСУ

Урман: ВС России загнали группу солдат ВСУ в ловушку в Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России загнали группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ловушку в Днепропетровской области, у населенного пункта Гай во время попытки прорваться к российским позициям. Об этом рассказал штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Урман, передает ТАСС.

«Пять человек. Пробежали мимо, а мы втроем в блиндаже наблюдаем (...) Нам дали приказ, мол, ждите, мы их сейчас минометом погоним обратно. И все, мы вылезли из блиндажа, заняли позиции. Дождались минут 30, они их погнали», — рассказывает военнослужащий.

Урман рассказал, что позже соединения Российской армии встретили бежавший отряд ВСУ. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее стало известно, что один из российских бойцов, находясь в окопе, сбил украинских дрон рюкзаком, сохранив жизнь себе и нескольким другим военных.

    Все новости