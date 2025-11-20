Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 20 ноября 2025Наука и техника

В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»

«Ростех»: «Торнадо-С» оказались эффективнее дронов при уничтожении крупных целей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетТорнадо в России

Фото: Александр Река / ТАСС

В «Ростехе» заявили, что реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» может эффективно уничтожать крупные вражеские цели. Об этом сообщается в соцсетях госкорпорации.

Представители компании прокомментировали ролик, на котором продемонстрировали работу РСЗО при уничтожении тяжелого механизированного моста. Изначально переправу пытались ликвидировать с помощью дронов, однако они лишь оставили в полотне моста небольшие отверстия. Затем по переправе нанесли удар с помощью «Торнадо-С», в результате которого цель была уничтожена.

«Когда беспилотники-камикадзе не могут справиться с целью, в дело вступает не менее точный, но несравнимо более мощный боеприпас системы "Торнадо-С"», — отметили в «Ростехе» и добавили, что 300-миллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу без какого-либо отклонения. В госкорпорации подчеркнули, что металлические блоки, способные выдержать военную технику массой 60 тонн, развалились на части.

«Торнадо-С» назвали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей в зоне специальной военной операции.

В начале ноября применение реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» по позициям Вооруженных сил Украины показали в Волчанске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости